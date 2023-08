Haiti: scontri tra civili e bande armate rilancia allarme sicurezza, avanza l'offerta di aiuto dal Kenya (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di transizione di Haiti, guidato da Ariel Henry, ha da tempo sollecitato l'assistenza internazionale per fare fronte all'emergenza sicurezza. Un appello rilanciato più volte dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Ed è stata proprio con la disponibilità offerta dal Kenya che Guterres, a metà agosto, è tornato ad esortare la comunità internazionale a dispiegare ad Haiti una forza multinazionale composta da “forze speciali di polizia e unità di supporto militare” per combattere le gang, con armi sofisticate, e ripristinare la sicurezza nel Paese. Una volta che il Kenya avrà completato le sue valutazioni e deciso per l'invio, la questione dovrebbe passare al vaglio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le delegazioni di Stati Uniti ed Ecuador si sono nelle settimane scorse offerte a presentare la relativa mozione. Un contributo potrebbe arrivare anche dalle Bahamas, il cui governo ha offerto la disponibilità di 150 effettivi. (segue) (Res)