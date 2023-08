Trasporto aereo: Air Algerie annuncia interruzione parziale voli nazionali per condizioni meteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera algerina, Air Algerie, ha annunciato interruzioni dei suoi voli nazionali a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Lo ha riferito la stessa compagnia, spiegando che le interruzioni riguardano i voli che collegano gli aeroporti situati nel sud-est del Paese a causa dei forti venti e delle tempeste di sabbia. “Questa complessa situazione climatica rende difficile, se non pericoloso, condurre normali operazioni aeree nella regione”, ha spiegato la compagnia nel comunicato, precisando che le interruzioni rimarranno in vigore “fino a quando le condizioni non saranno in miglioramento”. “I voli da e per gli aeroporti del sud-est del Paese saranno soggetti ad adeguamenti in base all'evoluzione della situazione meteorologica”, ha concluso la compagnia. (Ala)