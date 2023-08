Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- L’arrivo a palazzo Chigi del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in vista del Consiglio dei ministri. "Vi aspetto a Rimini il 22 e 23 settembre per il convegno sulla disabilità", ha dichiarato la ministra all'entrata. (Rin)