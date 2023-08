© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici famiglie sono state evacuate, in via precauzionale, da uno stabile di via Lorenzo Betti a Civitavecchia. Alle 16:45 circa, una squadra di vigili del fuoco è stata chiamata per verificare le condizioni della struttura dopo il cedimento di un intonaco che, cadendo, non ha comunque ferito nessuno. Il crollo, però, ha evidenziato una preoccupante lesione che ha consigliato per lo sgombero dei residenti.(Rer)