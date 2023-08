Maltempo: Granelli, in due giorni la pioggia di un mese, Regione acceleri su progetto vasche laminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con domani martedì mattina 29 agosto alle 9 si concluderà questa lunga allerta, dalle ore 12 di sabato, più di due giorni. In 48 ore dal primo temporale di sabato alle ore 16 a Milano sono caduti 79 mm di pioggia, tantissimi, quasi pari alla media della pioggia caduta in agosto negli ultimi 40 anni: in due giorni la pioggia di un mese. E concentrata in punte molto forti: stamattina si è raggiunta l'intensità in via Sacco di 35 mm/h in un quarto d'ora, ma non solo, in Zavattari sabato 20 mm/h, 17 mm/h domenica sera alle 21 al Parco Nord, 23 mm/h in Brera sabato. Lo afferma l'assessore alla sicurezza e la protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli in un post sul suo profilo Facebook spiegando che fuori Milano sono scese piogge ancora più forti. In 48 ore si sono registrati 137 mm a Saronno, 125 a Busto Arsizio, 113 a Montevecchia, 109 a Lecco, 108 a Varese, 73 a Paderno Dugnano. Questo ha comportato in due giorni più di 300 criticità, con nuovi alberi e rami caduti, allagamenti, oltre al rischio esondazione su Seveso e Lambro. (segue) (Com)