Maltempo: Granelli, in due giorni la pioggia di un mese, Regione acceleri su progetto vasche laminazione (2)

- "Grazie all'intenso lavoro delle donne e uomini della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, delle diverse direzioni del Comune di Milano, della società di gestione del Verde comunale AVR, di ATM, di MM, di AMSA, della Polizia Locale, del NUIR", prosegue Granelli evidenziando che "in questo lungo mese dal 25 luglio scorso abbiamo imparato tante cose, e le useremo per essere sempre più attrezzati a queste emergenze. Ma dobbiamo lavorare per prevenire queste situazioni, studiandole, cercando di mettere in campo tutte le azioni di breve, medio e lungo tempo per ridurre gli effetti negativi del cambiamento climatico, contrastarli, correggere. E per imparare a essere più resilienti, più preparati. Penso a tutto il lavoro sull'invarianza idraulica, sull'assorbimento, sul recupero di aree permeabili, sulla lotta all'inquinamento atmosferico e alle isole di calore e all'aumento della temperatura". "Dobbiamo avere sempre più stili e comportamenti di vita sostenibili, nel quotidiano e nelle grandi scelte e negli investimenti pubblici e privati. E poi dobbiamo andare avanti con i progetti che difendono la città come il sistema delle vasche di protezione dalle esondazioni: a Milano abbiamo completato la nostra vasca per il Seveso, mancano ancora tutte le altre: Regione Lombardia e Aipo facciano in fretta a completare il progetto", conclude l'assessore. (Com)