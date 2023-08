Sanità: virus Dengue, presentati 309 cittadini di Castiglione d'Adda allo screening

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 309 i cittadini di Castiglione d'Adda (LO) che da venerdì si sono sottoposti allo screening per la ricerca di anticorpi per Dengue, virus trasmesso dalla zanzara Aedes (zanzara tigre). Gli esami si sono svolti nella Casa di Comunità di Codogno (LO) venerdì 25 agosto dalle 8 alle 16, sabato 26 agosto dalle 8 alle 12 e oggi dalle 8 alle 16. Vista l'importanza dell'attività, lo screening per i cittadini di Castiglione d'Adda rimarrà attivo fino a sabato 2 settembre, sempre nella CdC di Codogno. Per domani e dopodomani l'orario sarà dalle 8 alle 16. Per maggiori informazioni, si può consultare la pagina dedicata sul sito di Ats. I cittadini di Castiglione d'Adda che vogliono partecipare allo screening ma che non possono raggiungere Codogno per impedimenti fisici possono contattare telefonicamente il Punto Unico di Accesso (Pua) della Casa di Comunità al numero 0377/465352 e prenotare il prelievo a domicilio. Sono stati inoltre individuati due ulteriori casi di Dengue. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, non ricoverato, e di una donna ultraottantenne ricoverata e già dimessa. Entrambi sono residenti a Castiglione d'Adda. (Com)