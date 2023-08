Nato: Norvegia guiderà lavori di coordinamento per cooperazione in materia difesa con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia guiderà i lavori all’interno della Nato per coordinare la cooperazione in materia di forniture di apparecchiature per la difesa tra gli Stati membri e l’Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa norvegese. "La Norvegia ora guiderà anche il lavoro a livello strategico nella Nato. Il settore sarà sviluppato nella direzione degli standard e dei metodi di lavoro occidentali", ha affermato il ministero di Oslo in una nota. (Sts)