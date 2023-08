Spettacolo: Borgonzoni, indennità di discontinuità grande conquista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto deliberato nella riunione di oggi del Consiglio dei ministri "è un chiaro segnale dell'attenzione che il governo ripone nei confronti dei lavoratori dello spettacolo ed è una grande conquista per tutti noi. L'impegno del Parlamento è stato massimo affinché potessero essere loro garantite sempre maggiori tutele e finalmente grazie al lavoro del ministero della Cultura possiamo annunciare una misura che ho sempre ritenuto fondamentale, a lungo attesa dal settore: l'introduzione di un'indennità di discontinuità strutturale e permanente. Il giusto riconoscimento per tutti coloro i quali con talento, creatività e responsabilità rendono grande l'Italia nel mondo". Lo afferma il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, a proposito dell'adozione da parte del governo del decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Si tratta del primo decreto attuativo della legge delega in materia di spettacolo La misura - si legge in una nota - sarà finanziata con il Fondo per il sostegno economico temporaneo - Set, che per il 2023 prevede una dotazione di 100 milioni di euro, 46 per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni a decorrere dal 2026. Tra i lavoratori discontinui del settore dello spettacolo che potrebbero beneficiare della misura, artisti ed interpreti, gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, ma anche maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, nonché impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti e lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. (Com)