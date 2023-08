Abruzzo: successo per seconda edizione rassegna letteraria “Libri sotto le stelle”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa a Bugnara (L'Aquila) la seconda edizione della rassegna letteraria "Libri sotto le stelle" con sette appuntamenti e con una partecipazione straordinaria per la qualità degli ospiti e delle scelte rappresentate. Ospite dell'ultima serata, Gino Bucci (l'abruzzese fuori sede) con la sua prima fatica letteraria "Rime Toscibili" è la prima raccolta delle tante rime composte dall'autore in questi anni e pubblicate sui social, un viaggio letterario divertente ma spesso anche profondo, che risveglia vecchie emozioni legate alla storia e alle tradizioni d'Abruzzo. Gino Bucci, laureato in lettere e creatore, nel 2014, della pagina "labruzzesefuorisede" ha donato all'Abruzzo una nuova dignità pur mantenendo integra la sua semplicità. Una semplicità che si misura con un dialetto mutevole e affascinante che ha anche subito le evoluzioni del linguaggio e della società. L'Abruzzo non è solo arrosticini, campagne, animali. L'Abruzzo è cibo, tradizione, cultura. Bucci, con la sua amara e sveglia ironia, ha raggiunto questo obiettivo e ha disegnato i contorni di una terra che sa di casa dei nonni, di quotidianità ma anche di attualità e tradizione. Intervistato da Chiara Del Signore ha entusiasmato il folto pubblico presente ed ha aperto una serie di riflessioni. La scrittrice vincitrice del Campiello e del David di Donatello, Donatella Di Pietrantonio, ha speso delle bellissime parole nei confronti di Gino Bucci nella quarta di copertina del volume: "Seguitissimo e spassoso ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo, Gino Bucci consegna ai lettori un gioco letterario che mescola dialetto e italiano, toponomastica e gastronomia, in una nuova Gnosi delle Fanfole esilarante e affettuosa che racconta gli abruzzesi come siamo". Insomma per i giovani del Centro studi e ricerche “Nino Ruscitti” che già lavorano ai programmi per l'autunno-inverno un gran bel risultato che " farà sicuramente bene - è stato spiegato da Del Signore - ai piccoli borghi". (Rin)