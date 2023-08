Brasile: il Paese ospiterà il più grande laboratorio di bio-sicurezza dell'America latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complesso di laboratori di 20mila metri quadrati - riferisce il ministero - ha una proposta senza precedenti nella storia dei sincrotroni e dei laboratori di biosicurezza: un collegamento con tre linee di luce provenienti da Sirio. "La pandemia di nuovo coronavirus ha posto al centro del dibattito l'importanza della proprietà nazionale di una base produttiva nel settore sanitario, nonché il ruolo dello Stato nel coordinare attori e investimenti per affrontare la crisi sanitaria. In questo contesto, strategica per il Paese è nata l'idea della realizzazione del laboratorio di biosicurezza di livello 4. Il collegamento tra l'Nn4 e la sorgente luminosa di sincrotrone – inoltre - aprirà grandi opportunità di ricerca e sviluppo nel campo degli agenti patogeni, posizionando il Brasile come leader mondiale", ha affermato la ministra Luciana Santos. (Brb)