Grecia: quattro ex funzionari Organizzazione ellenica ferrovie a processo per incidente Tempe

- Quattro ex funzionari dell’Organizzazione ellenica delle ferrovie (Ose) saranno processati per l’incidente accaduto a Tempe lo scorso 28 febbraio, che ha provocato la morte di 57 persone. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sulla base di quanto stabilito oggi dalla Corte d’appello di Larissa. Le accuse a vario titolo nei confronti dei quattro ex funzionari della società di trasporto ferroviario greca comprendono anche il reato di omicidio colposo. Gli imputati dovrebbero essere convocati in udienza il 5 settembre. A causare l’incidente mortale a Tempe fu lo scontro frontale tra un treno passeggeri e un convoglio merci, che viaggiavano sullo stesso binario. (Gra)