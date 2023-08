Messico: sondaggio "El Financiero", sfida presidenziale tra due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero essere la sindaco uscente di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, e la senatrice Xochitl Galvez le aspiranti alla presidenza del Messico nelle elezioni che si celebreranno a giugno 2024. È quanto emerge da un sondaggio del quotidiano "El Financiero", pubblicato a pochi giorni dalla chiusura delle consultazioni che governo e opposizioni hanno organizzato per scegliere il possibile successore di André Manuel Lopez Obrador. A nome della coalizione di governo, la scelta sarà tra sei candidati con due nomi in netto vantaggio sugli altri, entrambi del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena): Sheinbaum ha il 30 per cento delle preferenze contro il 24 per cento attribuito a Marcelo Ebrard, già ministro degli Esteri e fedelissimo del presidente uscente. (segue) (Mec)