Messico: sondaggio "El Financiero", sfida presidenziale tra due donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cercare di togliere la presidenza a Morena, le opposizioni hanno confermato un fronte unico (Fronte ampio per il Messico) che comprende partiti di diversa ispirazione e profilo politico. Galvez, del conservatore Partito di azione nazionale (Pan), ostenta ben 13 punti di vantaggio su Beatriz Paredes, del progressista Partito rivoluzionario istituzionale (Pri). Senza contare il 23 per cento di indecisi, lo scarto diventa di 16 punti. In un ipotetico scontro tra Sheinbaum e Galvez, il 46 per cento dei messicani sceglierebbe la prima, contro il 37 per cento di Galvez. Un margine praticamente invariato da un mese a questa parte. Nel caso che a sfidare la sindaca capitolina fosse invece la senatrice Paredes, il vantaggio per la prima sarebbe più ampio: 47 contro 35 per cento. (segue) (Mec)