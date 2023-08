Messico: sondaggio "El Financiero", sfida presidenziale tra due donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per scegliere il candidato che si presenterà alle presidenziali del 2 giugno 2024, il Fronte ha messo a punto un sistema complesso che prevede diverse tappe. A inizio luglio venivano dichiarati i nomi dei candidati idonei a sostenere la corsa, dando loro il compito di raccogliere almeno 150mila firme, con almeno mille firme in non meno di 17 dei 32 stati che compongono la federazione. Un criterio rispettato solo da quattro candidati, tutti sottoposti a un primo sondaggio di opinione condotto tra l'11 e il 14 agosto. Il nome più gradito, con il 38,3 per cento dei consensi, è stato quello di Galvez, seguito da Paredes (26 per cento) e da Santiago Creel, del Pan (20,1 per cento). Quarto classificato con il 15,6 per cento dei favori, e quindi escluso dalla fase finale, Enrique de la Madrid, altro esponente del Pri. (segue) (Mec)