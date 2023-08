Roma: lenzuoli e vetri rotti sui tombini, il fai da te dei commercianti contro i topi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lenzuoli bianchi stesi sopra i tombini e cocci di vetro sparsi attorno alle caditoie: così alcuni ristoratori del centro di Roma si sono organizzati per tenere lontani topi e gabbiani che banchettano in strada e potrebbero avvicinarsi ai turisti e ai locali. Al Portico d'Ottavia le soluzioni fai da te sono diverse: dall'acqua saponata gettata sui tombini ai teli per coprire fessure e buchi delle caditoie. Altri utilizzano bottiglie di vetro rotte sparse ai bordi della strada. "I ristoratori se le sono inventate tutte per cacciare i topi, come spaccare le bottiglie di vetro vicino ai tombini in modo che non escano", spiega il gestore de "Il giardino romano". "Qualcuno mette i lenzuoli bianchi bagnati sopra i tombini - aggiunge il gestore del Bar Savello, locale che affaccia sul Tevere -. Visto che, se passi di qua, la sera è pieno. Basta fermarsi qualche minuto al semaforo che ti attraversano davanti certe bestie enormi". (segue) (Rer)