Roma: lenzuoli e vetri rotti sui tombini, il fai da te dei commercianti contro i topi (2)

- Se allontanare i roditori è più facile, scongiurare l'assalto di altre specie infestanti diventa più complicato. A piazza Costaguti, per esempio, c'è chi si ritiene addirittura fortunato. "Topi? No, per quanto ci riguarda no. Qui ci sono soprattutto scarafaggi", dice, accennando un sospiro di sollievo, una cameriera del Kosher Bistrot di piazza Costaguti. Poco lontano, in piazza delle Cinque Scole, invece, a farla da padroni sono piccioni e gabbiani. "Siamo invasi dai gabbiani, si vedono passeggiare con i topi in bocca", raccontano dal ristorante Sora Margherita. Nell'area, come in molti altri rioni della Capitale, c'è il sistema della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche. "Però, visto che non si può tenere l'immondizia dentro al locale tutto il giorno, perchè puzza, i bidoni li teniamo fuori", spiega una ristoratrice. "E così, finisce che la gente butta l'immondizia nei cestini dei ristoranti e la zona diventa un immondezzaio", conclude la cameriera del Kosher Bistrot. (segue) (Rer)