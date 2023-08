Mar Cinese Meridionale: Pechino accusa Usa, sono loro a "mostrare i muscoli" nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono gli Stati Uniti a "mostrare i muscoli e seminare discordia" nel Mar Cinese Meridionale, dove la Guardia costiera di Pechino agisce per tutelare la sovranità, i diritti e gli interessi marittimi nazionali. Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha commentato nella conferenza stampa odierna le dichiarazioni rilasciate ieri dal comandante della settimana flotta Usa, Karl Thomas, che secondo cui "il comportamento aggressivo" di Pechino nelle acque in questione dovrebbe essere controllato e contrastato. "Troviamo difficile capire perché il comandante statunitense (Thomas) abbia formulato affermazioni che distorcono i fatti e seminano discordia. (...) La Guardia costiera cinese adotta le misure necessarie per salvaguardare la sovranità, i diritti e gli interessi marittimi della Cina. Si tratta di una condotta irreprensibile, e gli Usa non hanno il diritto d'interferire", ha detto Wang. (Cip)