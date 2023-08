Violenza donne: Zanella (Avs), che aspetta Piantedosi a bloccare body sushi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo di locali, sicuramente a Milano come riporta un quotidiano, dove si pratica il body sushi. “Il cibo viene offerto sul corpo di una donna: cosa aspetta il ministro Piantedosi ad intervenire?”. Così in una nota Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. “È scandaloso che non si comprenda che esiste un legame tra questi comportamenti e la violenza sulle donne. Siamo stufe di queste pratiche maschili che celano attitudini violente e distruttive nei fronti delle donne. Piantedosi non stia zitto", aggiunge. (Rin)