Germania: lavoratori ferroviari votano contro scioperi a tempo indeterminato

- La Germania ha scongiurato il rischio di uno sciopero a tempo indeterminato dei lavoratori ferroviari nelle prossime settimane. Lo ha riferito il settimanale “Der Spiegel” dopo che meno del 50 per cento dei ferrovieri ha votato a favore dello sciopero a oltranza in una votazione promossa dal sindacato di categoria Evg. Un’azione a tempo indeterminato avrebbe richiesto il favore del 75 per cento. Secondo quanto ha riferito la stampa tedesca, il voto dovrebbe anche porre fine a una disputa sui salari che si trascina da mesi. La maggioranza dei lavoratori ha infatti votato a favore delle raccomandazioni emerse nel negoziato tra Evg e la società Deutsche Bahn. Il compromesso include aumenti retributivi di 410 euro al mese in due fasi successive lungo un periodo di 25 mesi. Un altro sindacato ferroviario, Gdl, inizierà i suoi negoziati con Deutsche Bahn in seguito. (Geb)