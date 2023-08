Libia: premier Dabaiba solleva dall'incarico ministra Esteri dopo incontro con omologo Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale libico (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha deciso di sollevare dall’incarico la ministra degli Esteri, Najla el Mangoush, dopo il suo incontro con il capo della diplomazia di Israele, Eli Cohen, avvenuto a Roma la scorsa settimana. L’annuncio, secondo quanto riferiscono i media libici, è avvenuto in occasione della visita odierna di Dabaiba all’ambasciata palestinese a Tripoli, dove il premier libico ha auspicato che la sua decisione possa contribuire a placare la tensione, ribadendo che si è trattato di un'iniziativa individuale e non del governo. Dopo la divulgazione della notizia dell’incontro fra El Mangoush e Cohen, ieri, 27 agosto, Dabaiba aveva deciso di sospendere temporaneamente la ministra dal suo incarico e avviare un’indagine. Immediatamente dopo, El Mangoush si sarebbe diretta a Istanbul, in Turchia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, la notizia del licenziamento definitivo di El Mangoush è stata confermata da fonti del ministero degli Esteri libico. Precedentemente, la diplomazia di Tripoli aveva chiarito che l’incontro tra i due ministri era stato “informale e non pianificato”. (segue) (Res)