Libia: premier Dabaiba solleva dall'incarico ministra Esteri dopo incontro con omologo Israele (3)

- Sul fronte opposto, l’annuncio di Israele ha suscitato interrogativi sulle ragioni della diffusione della notizia, oltre che pesanti critiche da parte dell’opposizione israeliana. Il capo dell’opposizione di Israele e leader del partito Yesh Atid, Yair Lapid, ha definito la diffusione della notizia dell’incontro “amatoriale, irresponsabile e una grave mancanza di giudizio”. “E’ una giornata di disgrazia nazionale e si è messa a rischio una vita umana per un titolo”, ha aggiunto Lapid. Dopo la sospensione dal suo incarico, Mangoush, infatti, avrebbe lasciato il Paese per recarsi in Turchia. “Questa mattina, i Paesi del mondo guardano alla fuga di notizie irresponsabile sull’incontro dei ministri degli Esteri di Libia e Israele e si chiedono: è questo un Paese con cui possiamo intrattenere relazioni diplomatiche? E’ un Paese di cui ti puoi fidare?”, si domanda Lapid. (segue) (Res)