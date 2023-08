Libia: premier Dabaiba solleva dall'incarico ministra Esteri dopo incontro con omologo Israele (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche arrivano anche da un altro esponente dell’opposizione israeliana, Benny Gantz. “Quando fai tutto per le pubbliche relazioni e i titoli dei giornali, senza responsabilità e lungimiranza, questo è ciò che accade nelle relazioni estere o nella sicurezza, nell’economia o nell’istruzione. Il governo Netanyahu è un governo negligente e fallito che deve porre fine ai suoi giorni”, ha affermato Gantz. Nel corso della giornata, il ministro degli Esteri israeliano ha precisato di essere “impegnato a espandere le relazioni estere di Israele. La fuga di notizie sull'incontro con il ministro degli Esteri libico non è arrivata dal ministero degli Esteri o dall'ufficio del ministro degli Esteri", si legge in una dichiarazione. La diffusione della notizia giunge in un momento delicato per la politica israeliana, dove la maggioranza di governo formata da partiti di estrema destra e della destra religiosa è criticata a causa dei tentativi di riformare il sistema giudiziario. (segue) (Res)