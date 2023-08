Libia: premier Dabaiba solleva dall'incarico ministra Esteri dopo incontro con omologo Israele (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte El Mangoush, avrebbe lasciato la Libia su un jet provato per dirigersi in Turchia, dopo che il premier di Tripoli Dabaiba l'ha sospesa, in seguito all’incontro con il capo della diplomazia di Israele, Eli Cohen, avvenuto a Roma la scorsa settimana. L’incarico di ministro degli Esteri libico è stato temporaneamente affidato a Fattehalla Elzini, finora alla guida del dicastero della Gioventù. Da parte sua, El Mangoush ha ribadito in una nota del ministero degli Esteri il “suo pieno impegno nei confronti delle questioni delle nazioni arabe e islamiche, prima fra tutte la causa palestinese”, sottolineando “la ferma e irreversibile posizione per a Gerusalemme come capitale eterna della Palestina”. Una nota del dicastero libico definisce “casuale, informale e non preparato” l’incontro avvenuto a Roma con il capo della diplomazia israeliana. Un incontro nel quale non ci sarebbero state “discussioni, accordi o consultazioni”. Anzi, la ministra libica avrebbe “affermato in modo chiaro e inequivocabile le costanti della Libia nei confronti della questione palestinese”, rinnovando il “rifiuto totale e assoluto della normalizzazione con l’entità sionista e affermando ancora una volta che la sua posizione è ferma nei confronti della causa palestinese e del popolo fraterno palestinese”. Da parte sua, Cohen ha definito l'incontro “storico” e un “primo passo” nella creazione di legami tra i paesi (segue) (Res)