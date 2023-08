Libia: premier Dabaiba solleva dall'incarico ministra Esteri dopo incontro con omologo Israele (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Dabaiba di sollevare dall’incarico El Mangoush lascia intendere che non fosse a conoscenza dell'incontro avvenuto a Roma la scorsa settimana. Tuttavia, funzionari politici hanno riferito a dei giornalisti israeliani che l’incontro fra Cohen ed El Mangoush “è stato coordinato da funzionari libici di alto livello e, contrariamente alle affermazioni dei libici, secondo cui l’incontro è stato breve e non pianificato, l’incontro è durato quasi due ore”. La diffusione della notizia dell’incontro fra El Mangoush e Cohen giunge mentre in Libia la situazione è contraddistinta da una fragile stabilità. Se da un lato, infatti, i vari organismi legislativi stanno lavorando alle leggi elettorali per consentire lo svolgimento delle elezioni, dall’altro gli interessi divergenti dei vari gruppi di potere fanno spesso da sostrato per lo scoppio di tensione e scontri armati. L’attuale situazione in Libia e la diffusa ostilità verso Israele da parte dei Paesi arabi e musulmani non lasciano presagire una potenziale normalizzazione delle relazioni bilaterali, malgrado l’avvio dei rapporti diplomatici tra lo Stato ebraico e alcuni Stati – Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco – a partire dal 2020. (segue) (Res)