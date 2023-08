Egitto-Yemen: ministro Esteri speciale riceve inviato Onu Grundberg, focus su crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto al Cairo l’inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, con il quale ha discusso degli ultimi aggiornamenti della crisi in corso nel Paese del Golfo. Lo ha riferito il portavoce del ministero egiziano, Ahmed Abu Zeid, in un comunicato, sottolineando il sostegno dell’Egitto “a tutti gli sforzi per raggiungere soluzioni sostenibili” alla crisi yemenita. L'incontro ha visto anche uno scambio di opinioni su una serie di sviluppi regionali e internazionali e sul loro impatto sullo Yemen. Nel corso dell'incontro, svoltosi presso la sede del ministero al Cairo, l'inviato Onu ha informato Shoukry sui risultati dei suoi contatti con diverse parti coinvolte nel conflitto. Shoukry ha sottolineato la posizione del Cairo nel sostenere un processo politico inclusivo che preservi l’unità, la sovranità e l’integrità territoriale dei cittadini e allevi le preoccupazioni economiche e umanitarie. Il ministro ha chiesto a Grundberg di trasmettere un messaggio di congratulazioni al segretario generale Onu, Antonio Guterres, per il successo della prima parte del piano delle Nazioni Unite per svuotare la petroliera Safer, ormeggiata al largo della costa del Mar Rosso dello Yemen. (Cae)