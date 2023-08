Cina-Italia: a Shanghai la mostra "Fluxo" dal primo settembre al 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Shanghai, in collaborazione con il consolato generale d’Italia a Shanghai, il Ming Contemporary Art Museum (McaM) e l’Arthub Shanghai, presenta la mostra “Fluxo (Flu水o)”, in programma dal 1 settembre al 12 ottobre 2023. Lo rende noto la Farnesina sul suo sito web. La mostra mette in scena con tecniche multimediali la realizzazione di un visionario progetto a lungo termine. “Flu水o”, nato da un’idea della musicologa Luciana Galliano, è un progetto che – spiega il suo curatore Davide Quadrio, direttore del Museo d’Arte Orientale di Torino – “sottolinea il bisogno di ritualizzare il mondo per poterlo comprendere e meglio affrontarlo; rappresenta il luogo del riflesso di una realtà malata da curare”. Il progetto è diretto da Alessandro Sciarroni con scenografie di Andrea Anastasio e con performance di Chiara Bersani, Rossella Biscotti e Attila Faravelli, Silvia Calderoni e Ilenia Caleo, Anna Raimondo e Silvia Gribaudi. E’ prodotto da Arthub, una piattaforma senza fini di lucro con sede a Shanghai dedicata alla creazione e alla diffusione dell’arte contemporanea.(Res)