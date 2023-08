Venezia: Brugnaro, esempio di connubio sostenibilità e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il soft power, "che io intendo come la diplomazia, penso sia la strada giusta”. Lo ha affermato il sindaco di Venezia, Luca Brugnaro, nel suo saluto in occasione della quarta conferenza del “Soft power club”, in corso nella città Veneta. “A Venezia - ha ricordato il sindaco parlando della città da lui amministrata - stiamo dando l’esempio di come la sostenibilità vada di pari passo con il progresso e lo sviluppo: sostenibilità vuol dire mettere la tecnologia al servizio delle comunità”. (Rin)