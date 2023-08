Maltempo: Arpa, Ciclone Rea ancora sull'Italia, fino a domani piogge abbondanti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arpa rende noto che, nelle ultime ore l'estesa area di bassa pressione, che da sabato 26 sta facendo sentire i suoi effetti sulla Lombardia, si è approfondita al largo del Mar Ligure evolvendo in un ciclone. Questa circolazione depressionaria - denominata Rea dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare – dalla tarda serata di ieri, 27 agosto, ha dato origine a piogge e temporali meno violenti a livello locale, ma comunque estese e persistenti su tutto il territorio regionale. Questi i valori di pioggia registrati negli ultimi tre giorni dai pluviometri della rete idro-meteo di Arpa Lombardia: 290 mm a Campodolcino - Alpe Motta (1880 m slm in Valchiavenna); 244 mm a San Giaco Filippo - Lago Truzzo (SO, in Valchiavenna); 264 mm a Porto Vatravaglia (VA, 874 m slm) nel Varesotto; 223 mm a Cuveglio (294 m slm, sempre in provincia di Varese). Valori anche superiori ai 100 mm da inizio evento sono stati rilevati tra Lario, Orobie e Valtellina (193 mm a Rota D'Imagna (BG), 183 mm a Chiesa in Valmalenco (SO), 170 mm in Valdisotto Oga S. Colombano (SO) e 118 mm a Bormio. Sulla pianura si registrano cumulate inferiori, ma comunque prossime o localmente superiori ai 100 mm tra Varesotto, Brianza e Milanese (137 mm a Saronno, 169 mm ad Ispra, 100 mm a Rho). La zona più asciutta al momento resta quella della pianura mantovana. (segue) (Com)