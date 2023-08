Maltempo: Arpa, Ciclone Rea ancora sull'Italia, fino a domani piogge abbondanti in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase temporalesca più attiva si è verificata nei primi due giorni dell’evento e sinora, nell’intero periodo, sulla Lombardia si è registrato un numero totale di oltre 164 mila fulmini. Nelle ultime ore i venti hanno subito un generale ed esteso rinforzo e le raffiche massime da Est hanno toccato i 97,2 km/h a Canzo, nel Comasco, e 72 km/h a Manerba del Garda (BS), mentre gli 80 km/h da Sud sono stati più volte sfiorati dalla stazione di Santa Margherita di Staffora, posta sull'Appennino pavese a 1363 m slm. Nelle prossime ore il ciclone Rea insisterà ancora sulla Lombardia causando la formazione di nuove piogge e temporali che poi si attenueranno progressivamente durante la notte. Martedì 29 sono previste residue precipitazioni al mattino sulla bassa pianura, l'Appennino e sui settori alpini orientali, prima di un graduale miglioramento che porterà alla definitiva cessazione delle piogge in serata. Le temperature saranno stazionarie su valori leggermente al di sotto della media: in pianura, come ad esempio a Milano, sono previste minime intorno a 16°C e massime sui 26°C. La ventilazione tenderà a disporsi ovunque da Nord con rinforzi sulla pianura occidentale e nelle valli alpine. Mercoledì 30 è previsto un ulteriore miglioramento con poche nubi sulla regione e bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in calo nei valori minimi che a Milano raggiungeranno i 15°C circa, massime intorno a 27°C. (Com)