Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita al 2,31 per cento nel 2023 (2)

- Per il Fondo monetario internazionale (Fmi) dopo il +2,9 per cento registrato nel 2022, l'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita pari al 2,1 per cento del prodotto interno lordo (pil). È quanto previsto dall'Fmi nel rapporto periodico sull'economia del Brasile pubblicato il 31 luglio, ai sensi dell'Articolo IV. La stima del Fondo è rivista a rialzo di 1,2 per cento rispetto allo 0,9 per cento previsto nella precedente pubblicazione di aprile. Più sensibile la contrazione prevista per il 2024, all'1,2 per cento. Nonostante il rallentamento della crescita previsto per la seconda parte dell'anno, influenza in positivo per l'economia il piano di riforme presentato o già approvato dal governo di Luiz Inacio Lula da Silva, in grado di garantire stabilità dei conti e la 'normalizzazione' dell'economia dopo la fase post-pandemia di nuovo coronavirus. (segue) (Brb)