India-Russia: Modi a colloquio con Putin, il presidente russo non sarà al vertice G20

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Russia, Vladimir Putin, il quale lo ha informato che non parteciperà di persona al vertice del G20 in programma a Nuova Delhi il 9 e il 10 settembre prossimi. Lo rende noto l’ufficio del capo del governo indiano in un comunicato. La Russia, ha fatto sapere Putin a Modi, sarà rappresentata al summit dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Il premier indiano ha espresso comprensione per la decisione del presidente russo e lo ha ringraziato per il costante sostegno della Russia a tutte le iniziative portate avanti dalla presidenza indiana del G20. I due leader hanno discusso anche dello stato delle relazioni bilaterali e hanno scambiato opinioni su diverse questioni di comune interesse, inclusi gli sviluppi del vertice del blocco Brics a Johannesburg, in Sudafrica, al quale Putin ha partecipato solo da remoto in ragione del mandato di cattura per crimini di guerra in Ucraina spiccato nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale (Cpi).(Inn)