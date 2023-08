Slovenia: premier Golob, solidarietà rende il nostro mondo migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà rende il nostro mondo migliore. Lo ha detto il premier sloveno, Robert Golob, durante il Forum strategico di Bled, in Slovenia. “Tre settimane fa siamo stati colpiti dalla più grave alluvione della nostra storia. Le nostre famiglie hanno perso tutto”, ha affermato il capo del governo di Lubiana. “Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato, quelli che lo faranno, e quelli che doneranno. La solidarietà è ciò che rende il nostro mondo migliore”, ha aggiunto Golob. “Neanche le grandi nazioni possono andare avanti da sole. Possiamo costruire un mondo migliore, basato sulla solidarietà”, ha detto il premier sloveno. In merito alle catastrofi naturali, Golob ha sottolineato che è necessario “mettere l’agenda climatica in cima alle priorità”. (Seb)