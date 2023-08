Calderoli: Freni, solidarietà al ministro, minacce non fermano riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia totale solidarietà e la mia affettuosa vicinanza a Roberto Calderoli, vittima di minacce aberranti e violente. Le intimidazioni subite dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie rappresentano una pagina buia per la nostra democrazia, che va condannata con fermezza”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Economia e alle Finanze e deputato della Lega, Federico Freni. “Il lavoro che il ministro sta portando avanti – aggiunge Freni - per una riforma cruciale per il Paese, come è quella dell'autonomia differenziata, non sarà certo condizionato da un gesto vile: al contrario proseguirà con sempre maggior coraggio e responsabilità. La Lega non ha alcuna intenzione di venire meno agli impegni presi con gli italiani". (Rin)