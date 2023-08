Calderoli: Ciriani, solidarietà al ministro, lavoro governo su riforme continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, esprime "solidarietà e vicinanza" al ministro Calderoli per "i vili attacchi ricevuti. Se il dissenso politico è lecito - prosegue il ministro - esprimerlo con violenza e minacce di morte è inaccettabile”. “Roberto Calderoli – aggiunge in un comunicato - non si farà certamente intimidire e il lavoro di riforme che come governo stiamo portando avanti continuerà senza tentennamenti”, conclude. (Rin)