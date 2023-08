Somalia: comunità internazionale chiede cessate il fuoco in Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato in Somaliland, Stato regionale separatista nel nord della Somalia dove sono ripresi gli scontri fra l'esercito separatista e le milizie unioniste dei dhulbahante, influente clan che si è dichiaratamente scostato dalle rivendicazioni separatiste di Hargheisa, avviando dal 2009 un dialogo con Mogadiscio per collegare – almeno in parte – il suo territorio alla gestione federale. In un comunicato congiunto, le Nazioni Unite ed i governi di oltre 20 Paesi ed organizzazioni - fra questi gli Stati Uniti, l'Ue, la Lega araba e la Turchia - hanno espresso la loro preoccupazione per le dichiarazioni bellicose che il presidente del Somaliland, Muse Bihi Abdi, ha indirizzato alle milizie Ssc-Khatumo, promettendo "vendetta" per l'attacco ad una base militare del Somaliland nella quale sono morti numerosi militari e molti altri sono stati fatti prigionieri. Le milizie Ssc-Khatumo prendono il nome dall'autoproclamato Stato di Khatumo e rappresentano gli abitanti delle regioni unioniste di Sool, Sanaag e Cayn (Ssc), terre dei dhulbahante. I partner internazionali hanno osservato che in caso di ulteriore escalation i combattimenti potrebbero intensificarsi fuori città, causando danni senza precedenti. Secondo le stime, oltre 250 persone sono state uccise dalle forze separatiste Ssc-Khatumo dall'inizio degli scontri. (segue) (Res)