Somalia: comunità internazionale chiede cessate il fuoco in Somaliland (2)

- La dichiarazione è stata firmata dalla Missione di Transizione dell'Unione Africana in Somalia (Atmis), Belgio, Canada, Gibuti, dalla delegazione dell'Unione europea, da Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, dall'Autorità intergovernativa per lo Sviluppo (Igad), Irlanda, Italia, Kenya, Arabia Saudita, Lega araba, Paesi Bassi, Norvegia, Organizzazione per la cooperazione islamica, Qatar, Russia, Sudan, Svezia, Svizzera, Uganda e Regno Unito. Nel testo i firmatari hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e incondizionato, esortando tutte le parti a fermare la mobilitazione e la fornitura di rifornimenti e armi. I governi e le organizzazioni internazionali hanno inoltre esortato le parti a liberare i prigionieri di guerra, nel rispetto del diritto internazionale. "Esortiamo tutte le parti ad accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato. Chiediamo la fine della mobilitazione dei combattenti e della fornitura di rifornimenti e armamenti", si legge nella dichiarazione. "Ribadiamo l'importanza di garantire l'accesso umanitario senza ostacoli e la fornitura di assistenza a coloro che vivono in questo Paese", proseguono i firmatari, esortando "tutti i partiti ad astenersi da una retorica divisiva" e a risolvere "pacificamente" e tramite il dialogo "tutte le lamentele e le tensioni". (segue) (Res)