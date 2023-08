Somalia: comunità internazionale chiede cessate il fuoco in Somaliland (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essersi unito al sud sotto governatorato italiano nel 1960, nel 1991 il Somaliland dichiarò la scissione da Mogadiscio, non riuscendo tuttavia a farsi riconoscere a livello internazionale. All’interno dello Stato separatista, che rivendica una sua capitale (Hargheisa), un presidente (Muse Bihi Abdi) e un governo con regolari ministeri, Las Anod vive da tempo un conflitto: contesa dal Somaliland e dal vicino Puntland, Stato regionale semi-autonomo, la città ospita il clan dhulbahante, che con le sue milizie si è dichiaratamente scostato dalle rivendicazioni separatiste di Hargheisa, avviando dal 2009 un dialogo con Mogadiscio per collegare – almeno in parte – il suo territorio alla gestione federale. Da quando si è separato, tuttavia il Somaliland è stato più sotto il dominio dell’influente clan Isaaq, che ha optato in modo schiacciante per la secessione dal resto della Somalia. (Res)