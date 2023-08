Romania: Consiglio investitori esteri, evitare misure che possano bloccare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio degli investitori stranieri in Romania (Fic) sostiene la necessità di riformare il sistema fiscale, tenendo però a mente anche la sostenibilità a medio e lungo termine. In un comunicato, il Fic sostiene che "l'Europa si trova in un contesto macroeconomico difficile che ha portato al rallentamento delle economie di diversi Paesi, e altri hanno addirittura registrato contrazioni nella prima metà dell'anno, come nel caso della Germania o dei Paesi Bassi, importanti partner commerciali della Romania, ma anche di nazioni come Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Il rallentamento dell'economia a livello europeo si riflette anche negli ultimi dati inviati dalla Banca nazionale di Romania (Bnr) che rivelano come gli investimenti diretti esteri nel Paese siano diminuiti del 13 per cento nella prima metà del 2023 su base annua. "La stabilità e la prevedibilità del quadro fiscale sono criteri vitali per gli investimenti privati, come si evince dalle analisi periodiche del Fic sulla percezione dei grandi investitori sull'economia romena", aggiunge il Consiglio. (Rob)