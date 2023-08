Calderoli: Schifani, ferma condanna ad atti vili lontani dal leale confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà al ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, per le gravi minacce ricevute e la mia ferma condanna nei confronti di atti di natura violenta e caratura mafiosa che vanno ben oltre il dissenso e le vedute diverse". Lo dichiara presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Il tema dell'autonomia differenziata trova casa nell'ambito del naturale e leale confronto democratico, lontano da vili e subdole minacce, che sono certo, non scalfiranno l'impegno fin qui profuso dal ministro" conclude. (Rin)