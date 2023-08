Romania-Cile: ministra Esteri Odobescu riceve omologo van Klaveren Stork

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri romena Luminita Odobescu ha ricevuto l’omologo cileno Alberto van Klaveren Stork, in visita a Bucarest. "Quest'anno l'America latina, in particolare il Cile, hanno avuto la priorità nell'agenda politico-diplomatica della Romania, ma anche dell'Unione europea. Anche se siamo geograficamente distanti, siamo vicini nella nostra visione e nei nostri approcci", ha affermato la ministra romena. Odobescu ha sottolineato che Romania e Cile sono "due Paesi con una politica profondamente ancorata ai valori universali dei diritti umani" e ha aggiunto che la situazione in Moldova e la guerra in Ucraina sono all'ordine del giorno del dialogo. Il ministro cileno ha parlato delle relazioni storiche tra Romania e Cile. "Vorrei ringraziare la Romania per la solidarietà dimostrata a tanti cileni nella nostra storia e durante la dittatura del generale Pinochet. Molti cileni si sono stabiliti in questo Paese e non è un caso che uno dei temi delle nostre discussioni sia legato ai diritti umani", ha affermato Alberto van Klaveren Stork. “La guerra di aggressione della Russia in Ucraina viola i principi fondamentali del diritto internazionale. Poiché la situazione ci preoccupa, ne approfitteremo per visitare un centro per rifugiati ucraini a Bucarest", ha detto Alberto van Klaveren Stork. "Apprezziamo molto la solidarietà mostrata dalla Romania a coloro che sono fuggiti dalla guerra, con il sostegno dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dell'Unione europea", ha aggiunto van Klaveren Stork. (Rob)