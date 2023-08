Speciale scuola: Valditara, percorso per dare piena dignità a paritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo pensare a un percorso in cui ogni anno si ottenga qualcosa in più “per arrivare a uno stanziamento economico che riconosca alla scuola paritaria una piena e totale dignità rispetto alla scuola statale”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’incontro “Una scuola che ha futuro” al Meeting di Rimini. “Abbiamo già lastricato il primo tratto di strada”, ha sottolineato Valditara, che ha aggiunto: “Credo che i passi compiuti dal governo vadano per la prima volta in una direzione fortemente innovativa”. (Rin)