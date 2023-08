Maltempo: Calderoli, in contatto con territori colpiti da emergenza, pronti a fornire ogni tipo di aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Governo in queste ore "siamo in continuo contatto con i governatori regionali e con gli amministratori locali delle Regioni del centro-Nord, le più colpite finora da questa emergenza maltempo che sta portando ad allagamenti, frane e smottamenti, e a interruzioni delle strade o di tratti ferroviari, in particolare in Lombardia e in Piemonte". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. "Essendo un bergamasco di nascita e ormai un mezzo cuneese di adozione, dunque sia un lombardo che un piemontese acquisito - prosegue il ministro - esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza ai miei corregionali, ai tanti cittadini che hanno avuto abitazioni o capannoni scoperchiati o danneggiati dalla pioggia e dal vento e ovviamente a tutto il comparto degli agricoltori e degli allevatori". "Come Governo siamo pronti a fornire ogni tipo di aiuto necessario: intanto come sempre in questi casi un ringraziamento di cuore va a tutti i soccorritori e volontari impegnati in queste ore ad aiutare le popolazioni colpite", conclude.(Com)