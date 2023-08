Ue: Michel, è ora di affrontare la sfida dell'allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Europa è il momento di affrontare la sfida dell'allargamento. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante un intervento al Forum strategico globale di Bled, in Slovenia. "Per essere più forte e più sicura, l'Ue deve rafforzare i propri legami e diventare più potente, ed è per questo che è giunto il momento di affrontare la sfida dell'allargamento, sia per noi nell'Ue che per i nostri futuri Stati membri. E sì, credo che dovremmo chiamare così i Paesi che si affacciano alla prospettiva dell'Ue, futuri Stati membri", ha detto nel corso del suo intervento. "È ora di sbarazzarsi delle ambiguità, è ora di affrontare le sfide con chiarezza e onestà. Il percorso verso l'Ue per i Balcani occidentali è iniziato più di 20 anni fa, una regione al centro dell'Europa circondata dall'Ue. Era anche una regione che usciva dal conflitto dopo la dissoluzione della Jugoslavia. Ma la lentezza di questo percorso comunitario ha deluso molti, sia nella regione che nell'Ue", ha poi aggiunto. "Sono d'accordo con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz quando dice che l'Europa deve mantenere le sue promesse", ha proseguito Michel. "Nel mondo sempre più complesso di oggi, noi europei dobbiamo fare delle scelte cruciali. Ci accontentiamo di un'Unione europea che si limita a gestire le crisi o vogliamo essere un attore globale di primo piano che da forma al futuro? Siamo rassegnati a un mondo bipolare conflittuale, o vogliamo contribuire a costruire un mondo multipolare inserito nella cooperazione globale?", ha concluso il presidente del Consiglio europeo. (Beb)