Imprese: il primo Airbus A220 livrea azzurra entra nella flotta di Ita Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Airbus A220-300 con livrea “azzurra” entra nella flotta di Ita Airways. Al termine della cerimonia di consegna che si è svolta presso lo stabilimento di Airbus dedicato agli A220 a Mirabel, in Canada, alla presenza del Generale Francesco Presicce, Accountable Manager Ita Airways e Chief Technology Officer, di Benoit Schultz Ceo Airbus Canada, Head of A220 Programme Office, Wouter Van Wersch, Airbus Executive Vice President Region e Sales Europe e Walter Garrett, Chief Representative, Technical Asset Mgt, l’A220 ha effettuato il ‘ferry flight’ di trasferimento su Fiumicino dove, a seguito delle previste ispezioni dell’Autorità nazionale per la Certificazione e Aeronavigabilità (Enac), dove inizieranno i voli di linea della Compagnia. Dedicato ad Alessandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, l’Airbus A220 è il primo esemplare A220-300 interamente configurato per Ita Airways, con design della cabina firmato da Walter De Silva. “Oggi aggiungiamo alla nostra flotta il primo Airbus A220 completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina Ita Airways all’insegna del made in Italy – ha dichiarato Francesco Presicce, nuovo Accountable Manager di Ita Airways e Chief Technology Officer – L’A220 consentirà alla compagnia di sviluppare ulteriormente il proprio network nazionale e internazionale e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo della nuova flotta più sostenibile ed efficiente con tecnologie all'avanguardia che ottimizzano l'efficienza e la qualità del servizio, riducendo significativamente l'impatto ambientale. (segue) (Com)