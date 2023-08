Lombardia: Majorino (Pd), rincaro medio del 4 per cento per Trenord, Giunta si vergogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- La destra lombarda "tiene così tanto alle tradizioni da averne inventata una: la 'festa al pendolare'. Arriva a settembre la solita stangata di Trenord! Spostarsi da Pavia, Lodi, Cremona, Como, Monza, Sondrio e Mantova verso Milano diventerà sempre più caro, sia come singoli biglietti che come abbonamenti (alcuni dei quali ormai sopra i 1000 euro!). Un rincaro medio del 4 per cento a fronte di nessun miglioramento del servizio, mentre le famiglie sono già colpite dall’inflazione e dai prezzi folli della benzina. Un’altra vergogna per la Giunta Fontana!". Lo scrive sul suo profilo Facebook il capogruppo del Pd di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. (Rem)