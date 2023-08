Speciale scuola: Sardegna, appello a istituzioni regionali, Jiu Jitzu nelle scuole contro il bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pratica del Brazilian Jiu Jitsu nelle scuole come risposta al sempre più diffuso fenomeno del bullismo e degli abusi tra giovanissimi. È la proposta dell’associazione sportiva S’Animu alle istituzioni regionali e al mondo della scuola. Nelle scorse settimane il presidente Alessandro Argiolas ha scritto all’assessore regionale dello Sport e Istruzione, Andrea Biancareddu, e alla Garante regionale dell’Infanzia, Carla Puligheddu, proponendo “un patto contro il bullismo”. “Purtroppo le cronache, anche di questi giorni, riportano sempre più spesso di gravissimi fatti di violenza e abusi, con protagonisti giovani e giovanissimi. Di fronte ad un problema così serio e grave – spiega Argiolas - il Brazilian Jiu Jitsu può rappresentare un aiuto importante, perché insegna ai ragazzi il rispetto per gli altri ma anche verso se stessi, contribuisce a sviluppare la fiducia, la concentrazione e la consapevolezza del proprio corpo, oltre alle tecniche di difesa. Abbiamo recentissime esperienze di progetti ideati e realizzati anche in Sardegna per combattere il bullismo: ricordiamo “Il Dente del Jiu Jitsu”, dell’associazione Darwin onlus o il nostro ‘Be Brave’, finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani attraverso l’azione dei progetti di Solidarietà del programma della Commissione Europea. Argiolas ricorda che S’Animu ha lavorato con ragazzi tra i 13 e i 17 anni, “con tanto allenamento ma anche attività laboratoriali per imparare la socializzazione attraverso lo sport, l’abbattimento degli stereotipi, l’analisi e il contrasto dei comportamenti violenti e del bullismo. Tramite il BJJ e la sua pratica tanti adolescenti hanno imparato l’autostima insieme all’autodifesa.” (Rsc)