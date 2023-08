Speciale scuola: Tajani, figura insegnante cruciale nella realtà tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una realtà come quella di oggi - caratterizzata dalle nuove tecnologie -, la figura dell’insegnante è cruciale per fare di questa sfida un’opportunità. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un messaggio in occasione dell’evento “La scuola meritata”, letto da Virginia Kaladic, presidente nazionale Fidae. Il docente oggi ha il “difficile compito di far crescere gli studenti come cittadini. E’ chiamato a indirizzare gli studenti, per impiegare al servizio della società gli strumenti a disposizione, senza diventarne schiavi”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Nel messaggio, Tajani ha ricordato l’attenzione rivolta, in particolare, all’Africa per offrire il nostro saper fare, per farne degli ambasciatori nel nostro Paese, per agevolare gli scambi. Inoltre, ha indicato la creazione di un tavolo permanente per mettere a sistema tutti gli strumenti per potenziare il sistema di promozione formativo italiano. “La scuola deve sapere fare tesoro del passato, essere ben salda nel presente, e lavorare per un futuro migliore”, ha concluso. (Res)