Speciale scuola: Piemonte, assessore Politiche sociali, tavolo con sistema scolastico paritario per elaborare strategie su risorse

- La regione Piemonte è stata tra le prime ad istituire "un tavolo di confronto con il sistema dell'istruzione paritaria piemontese, con la volontà di elaborare nuove strategie per poter attingere alle risorse dei fondi strutturali europei". Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali e all’integrazione socio-sanitaria della regione Piemonte, Maurizio Marrone, intervenuto a Torino al convegno “La scuola meritata”. “La nostra giunta regionale nutre grande apprezzamento e grande considerazione nei confronti di tutto il sistema dell’istruzione paritaria, in particolare l’istruzione paritaria cattolica. Una partecipazione viva - ha spiegato - che si traduce in misure politiche e amministrative concrete”. “In particolare – ha aggiunto Marrone -, passa dall’aumento delle risorse stanziate per i buoni scuola, che sono lo strumento per garantire la libertà di scelta di istruzione per le famiglie dei nostri territori", con un incremento "di oltre tre milioni di euro, con l’obiettivo di andare a coprire il 100 per cento delle domande”. (Rin)