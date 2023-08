Balcani: premier serba Brnabic, per l'Ue "non bastano mai" i passi avanti dei Paesi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un forte euroscetticismo in Serbia, dovuto al fatto “che aspettiamo da 20 anni” di entrare nell’Unione europea, a Belgrado come nel resto dei Balcani occidentali. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, intervenendo al forum di Bled. Avere una data di riferimento sarebbe importante per la popolazione serba, ha rilevato Brnabic, secondo cui l’Ue “pensa che non sia sempre abbastanza” quanto fatto dai Balcani occidentali. “Questo processo senza fine, con un continuo spostamento degli obiettivi”, porta i cittadini a stancarsi. (Seb)